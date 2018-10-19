Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ по компенсациям Pussy Riot

Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В июле стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тыс. Отмечалось, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс., а Екатерина Самуцевич получит €5 тыс. Также участницам группы должны были компенсировать судебные издержки, которые составили €11760.

В Минюсте сообщили, что постановление ЕСПЧ «Алехина и другие против России» было обжаловано. Подчеркивается, что процедура обжалования была произведена в установленном порядке.