Reuters рассказало о поисках останков саудовского журналиста в Турции

Турецкая полиция ищет останки оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, исчезнувшего после визита в посольство своей страны в Турции, в лесах на окраинах Стамбула и на побережье Мраморного моря, передает Reuters со ссылкой на два источника в турецком правительстве.

По имеющимся данным, следователи также собрали «множество проб» в ходе обысков в саудовском посольстве в Турции и в резиденции генконсула Саудовской Аравии. Сообщается, что в настоящее время их проверяют на наличие следов ДНК Хашукджи.

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Саудовская Аравия опровергает утверждения турецких официальных лиц о том, что Хашукджи был убит в здании посольства, а от его тела избавились.

Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что тело пропавшего Хашукджи могли растворить в кислоте.