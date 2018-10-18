Бастрыкин провел совещание в Крыму в связи с массовым убийством в Керчи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Крыму, куда прибыл, чтобы заслушать доклад о результатах расследования массового убийства в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте СК.

«Необходимо изучить обстановку в семье (подозреваемого по делу Владислава) Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения. Важно выяснить причину агрессии нападавшего», — сказал Бастрыкин.

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Бастрыкин также поручил установить психологическую обстановку в колледже, круг общения Рослякова, проводилась ли в колледже комплексная педагогическая и психологическая работа,наличие кризисных центров в городе и эффективность их функционирования. Также следователи должны будут определить насколько грамотно был организован досуг для студентов колледжа и проводились ли занятия по патриотическому воспитанию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая в клубе «Валдай», назвал причины трагедии в Керчи.