Стала известна сумма взятки, в получении которой обвиняется экс-чиновник Крыма

Бывший и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский обвиняется в получении взятки в составе группы в размере 5 млн рублей, рассказал его адвокат в ходе судебного заседания в Басманном суде Москвы, передает РИА «Новости».

«Прошу рассмотреть возможность об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде залога в размере 5 миллионов рублей — то есть той суммы, в получении которой в составе группы он обвиняется», — сказал адвокат.

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Ранее следствие просило арестовать Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку по делу о взятке.

Также сообщалось, что суд арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по делу о взятке.