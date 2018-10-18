Суд арестовал вице-премьера Крыма

Басманный суд Москвы принял решение о помещении под стражу заместителя председателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина по делу о получении взятки, передает РИА «Новости».

Поместив Хлупина под стражу на два месяца суд тем самым удовлетворил соответствующее ходатайство Следственного комитета.

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Нахлупина обвиняют в «систематическом получении взяток», однако саму сумму взяток следствие не сообщило.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет просит арестовать еще двух бывших чиновников из Крыма.