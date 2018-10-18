Вице-премьера Крыма потребовали изолировать от общества

Следственный комитет обвинил вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина в систематическом получении взяток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление следователя в суде.

Также следователь заявила, что СК считает необходимым изолировать Нахлупина от общества, так как он может оказывать давление на свидетелей.

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«В настоящее время полученные им в качестве взятки денежные средства не обнаружены. Он может использовать их, чтобы покинуть страну», — добавила она.

Ранее сообщалось, что вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в получении взятки.