Керченскому стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу

Подозреваемому в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже Владиславу Рослякову назначили посмертную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, следователи завершили первичный осмотр места происшествия.

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«Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», — добавила Петренко.

В СК также рассказали об обысках в жилых помещениях, связанных с Росляковым. По словам Петренко, изъяты предметы, имеющие значение для расследования.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.