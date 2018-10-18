Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату

Верховная рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Об этом сообщает «112 Украина».

В четверг, 18 октября, за передачу церкви проголосовали 237 депутатов. Отмечается, что само строение останется в государственной собственности, а Константинопольский патриархат сможет проводить там богослужения, обряды и церемонии.

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Кроме того, решение приведет к исключению Андреевской церкви из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника «София Киевская».

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь Вселенскому (Константинопольскому) патриархату.

Решение о передаче строения принято на фоне предоставления автокефалии украинской церкви.