Стали известны подробности о погибших в Керчи

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал, что среди погибших при нападении на колледж оказались 15 студентов и пять сотрудников, передает РИА «Новости».

Уточняется, что среди 15 учеников было шестеро несовершеннолетних.

В Керчи произошла атака на политехнический колледж. В совершении нападения подозревается 18-летний житель Керчи, он покончил с собой.

СК переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В Крыму объявлен трехдневный траур.