В храмах Чукотки пройдут панихиды по жертвам атаки в Керчи

Православные храмы Чукотки 18 октября отслужат панихиды по погибшим при стрельбе в колледже в Керчи, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в 15.00 (06.00 мск) панихида начнется в храме Святой Живоначальной троицы Анадыря. В это же время подобные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах Чукотского автономного округа.

Реклама

Губернатор Чукотки Роман Копин также выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что во время нападения в керченском колледже несколько студентов пытались отвлечь внимание стрелка на себя.