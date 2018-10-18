В храмах Чукотки пройдут панихиды по жертвам атаки в Керчи
Православные храмы Чукотки 18 октября отслужат панихиды по погибшим при стрельбе в колледже в Керчи, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в 15.00 (06.00 мск) панихида начнется в храме Святой Живоначальной троицы Анадыря. В это же время подобные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах Чукотского автономного округа.
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Губернатор Чукотки Роман Копин также выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что во время нападения в керченском колледже несколько студентов пытались отвлечь внимание стрелка на себя.