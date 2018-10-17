Аксенов: у каждой школы в Керчи выставят по два вооруженных росгвардейца

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 18 октября возле каждой школы и детского сада будут выставлены по два вооруженных сотрудника Росгвардии, передает РИА «Новости».

«Возле каждой школы с утра будут находиться двое вооруженных сотрудников Росгвардии, школ и детского сада города Керчь. Сегодня уже 100 сотрудников выехали из Симферополя по распоряжению штаба, который я возглавляю», — сказал Аксенов.

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Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами и родственниками пострадавших.

Ранее Аксенов заявил, что следствие выясняет наличие сообщников у стрелка из Керчи.