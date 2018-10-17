Источник назвал семью керченского стрелка неблагополучной
Источник в министерстве образования Крыма рассказал, что семью подозреваемого в атаке на политехнический колледж в Керчи 18-летнего Владислава Рослякова нельзя назвать благополучной, передает RT.
По его словам, родители Рослякова жили отдельно друг от друга, отец был инвалидом. Мать, работавшая в онкологическом центре санитаркой, на протяжении нескольких лет увлекалась учением «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России).
«В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряженными: в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой», — сообщил источник.
Он также добавил, что молодой человек «учился не в полную силу», получал тройки, однако агрессивным поведением не отличался.
Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.
Ранее сообщалось, что у родителей стрелка из Керчи прошли обыски.
«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда от 17.07.2017.