Британский парламент оцеплен из-за подозрительного предмета

Полиция Великобритании исследует подозрительный предмет, обнаруженный вблизи британского оборонного ведомства и парламента, передает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечается, на время исследования перекрыты дороги вблизи минобороны и находящегося рядом парламента Британии. Подозрительный предмет был обнаружен в парке Виктория Эмбаркмент Гарденс.

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«В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете в Эмбаркмент Гарденс. На месте находятся кордоны и дорожные загражения», — говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь, также там был замечен самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Лондоне робот взорвал автомобиль возле здания «Би-би-си».