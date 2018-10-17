Осужденному за взятку экс-генералу СК смягчили наказание

Верховный суд принял решение изменить приговор бывшему первому заместителю руководителя ГСУ Следственного комитета Москвы Денису Никандрову, который был приговорен к 5,5 годам в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

«Верховный суд изменил квалификацию с особо тяжкого преступления на тяжкое, изменил режим колонии со строгого на общий режим и пересчитал срок наказания, засчитав за 1,5 дня один день, проведенный в СИЗО», — сказал адвокат Никандрова Алексей Мезенцев.

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По его словам, генерала освободят почти через два года.

Суд приговорил бывшего генерала СК Никандрова к 5,5 годам колонии в августе.