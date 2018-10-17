В Крыму объявлен трехдневный траур

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму после трагедии в политехническом коллеже в Керчи объявлен трехдневный траур. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

По его словам, траур начнет действовать с четверга, 18 октября.

«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур. Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры», — написал Аксенов.

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Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали об увеличении числа жертв трагедии в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.