Одногруппники: напавший на колледж в Керчи всегда носил с собой нож

Одногруппники 18-летнего Владислава Рослякова, подозреваемого в атаке на студентов политехнического колледжа в Керчи, рассказали о нем, передает RT со ссылкой на свой Telegram-канал.

По словам учащихся, на первом курсе Росляков постоянно носил с собой нож.

Реклама

Они также рассказали, что он был тихим, держался обособленно, при этом одногруппники подчеркнули, что молодой человек не подвергался издевательствам.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. СК сообщил о 17 погибших. Также есть данные о 50 пострадавших. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройств

Ранее сообщалось, на какую профессию учился расстрелявший людей в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.