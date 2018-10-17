В ФРГ начали расследовать дело захватившего заложницу в Кельне сирийца

Генпрокуратура Германии начала расследование по делу 55-летнего гражданина Сирии, устроившего пожар и захватившего заложницу на центральном вокзале в Кельне, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

По данным немецкой прокуратуры, его подозревают в попытке убийства по двум эпизодам, а также в нанесении тяжких телесных повреждений.

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«Генпрокуратура ФРГ вчера, 16 октября, начала расследование по делу 55-летнего гражданина Сирии Мохаммада А.Р. в связи с поджогом и захватом заложников 15 октября 2018 года на центральном вокзале в Кельне», — рассказали в пресс-службе.

Следствие также сообщает, что подозреваемый выдвигал различные требования, в том числе заявлял о намерении выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Как отмечается, есть «многочисленные признаки радикально-исламистского следа в преступлении».

Ранее сообщалось, что полиция Кельна допускает версию теракта при захвате заложников.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.