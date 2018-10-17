В колледже в Керчи сработало взрывное устройство

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В политехническом колледже Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли десять человек и пострадали еще примерно 50.

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Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

«Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что после взрыва в политехническом колледже в Керчи госпитализированы 20 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.