В Афганистане произошел взрыв в предвыборном штабе, есть погибшие

В Афганистане произошел взрыв в предвыборном штабе политика Джабара Кахрамана. Об этом сообщает TOLOnews.

Отмечается, что взрыв произошел утром 17 октября в городе Лашкаргах. По данным МВД страны, в результате произошедшего погибли три человека, в том числе сам Кахраман. Кроме того, пострадали еще семь человек.

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Уточняется, что власти задержали трех человек, которые могут быть связаны со взрывом.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва на предвыборном митинге в Афганистане возросло до 22.