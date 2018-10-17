Число жертв урагана «Макйл» в США приблизилось к 30

Число жертв урагана «Майкл», который почти неделю назад обрушился на США, выросло как минимум до 29 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что спасатели находят тела погибших по мере борьбы с последствиями урагана. В данный момент сотни людей считаются пропавшими без вести, поэтому экстренные службы прогнозируют, что количество погибших еще возрастет.

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Спасатели рассказали, что в настоящее время они пытаются связаться с 1135 людьми, которые не выходят на связь со своими семьями и друзьями.

Ранее сообщалось, что число жертв «Майкла» выросло до 16 человек. Также поступали сведения, что он повредил несколько истребителей F-22.