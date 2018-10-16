Санитары психбольницы Магнитогорска сняли на видео издевательства над пациентом

Санитары Челябинской областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске сняли на видео издевательства над престарелым пациентом. Об этом сообщает 74.ru.

На кадрах видно, как один из сотрудников психбольницы бросает в мужчину тапками, а потом пинает пациента. Пожилой мужчина пытается разобраться с обидчиком, но у него не получается. Происходящее сопровождается смехом со стороны коллег санитара.

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Главврач больницы Александр Беликов рассказал, что в курсе информации об инциденте. Снимал издевательства на камеру Андрей Быковский, в кадре был Рушан Абдрахманов. По словам Беликова, видео снято в июне. В настоящий момент сформирована комиссия по расследованию инцидента.

Однако, как отмечается, оба сотрудника больницы отсутствуют на рабочих местах: Быковский находится на больничном, а другой санитар — в отпуска за границей.