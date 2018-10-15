СМИ: подозреваемый в отравлении Скрипалей работал в бистро в Петербурге

Александр Мишкин, подозреваемый в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, работал официантом в бистро «Гарсон» в Петербурге, сообщает «Дождь» со ссылкой на арт-консультанта Николая Евдокимова.

Уточняется, что в то время Мишкин учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.

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Евдокимов добавил, что Мишкин в то время был «общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался проверять информацию о якобы присвоении звания Героя России Александру Мишкину, в котором западные СМИ узнали Александра Петрова, подозреваемого по делу Скрипалей.