Возмутившего Путина директора уральского завода приговорили к колонии

В Нижнем Тагиле суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего главу Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, которого президент России Владимир Путин в 2017 году во время «прямой линии» назвал «борзотой», передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющимся данным, Кокорин обвиняется в мошенничестве и невыплате зарплаты.

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«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Денису Кокорину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб.», — сообщили в прокуратуре.

В 2017 году во время «прямой линии» Путин возмутился «борзотой» и хамством директора Нижнетагильского завода, сотрудники которого жаловались на невыплату зарплаты. Путин продемонстрировал одно из обращений граждан, в котором глава завода заявлял, что не выплатит рабочим зарплату, пока его об этом лично не попросит президент России.