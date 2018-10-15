В Перми ввели режим ЧС из-за разлива ртути

Из-за разлива ртути в Свердловском районе Перми в городе был введен режим ЧС, сообщает портал 59.ru.

Режим ЧС введен в микрорайоне Бахаревка, соответствующее постановление подписано городской администрацией. В ГКУ «Гражданская защита» заявили, что всего разлилось около 36 кг вещества.

Реклама

Отмечается, что разлив произошел на предприятии. Сотрудники эвакуировались из здания.

Ранее сообщалось, что из-за разлива растворителя на химзаводе в Дзержинске произошел пожар, в результате которого погиб один человек.