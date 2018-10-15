«Ъ»: полковника ФСБ из управления президента обвиняют в мошенничестве

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Главное военное следственное управление СК России расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении полковника ФСБ Михаила Горбатова, руководившего контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия.

По данным следствия, Горбатов вместе с подельниками вымогал деньги у коммерсантов. Потерпевшим по делу является директор сети часовых ломбардов, у которого полковник и его сообщники пытались отнять $300 тыс.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» более чем на 5 млн руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 млн руб. Суд отправил Горбатова и двух его сообщников в СИЗО.