При стрельбе в Техасе ранены четыре человека

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в магазине в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Об этом сообщает CBS 11 News.

Уточняется, что ранения получили два трехлетних ребенка и двое взрослых. Одному из детей пуля попала в руку, остальные получили ранение ноги.

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Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. Их здоровью ничто не угрожает.

Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле Nissan Altima. По предварительным данным, речь идет о темнокожем мужчине.

Ранее сообщалось, что при стрельбе на дне рождения ребенка в Техасе погибли четыре человека.