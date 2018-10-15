Число отравившихся питьевой водой в Ираке возросло до 111 тысяч человек

Число жителей Ирака, отравившихся загрязненной питьевой водой, возросло до 111 тысяч человек. Об этом сообщает Al-Sumaria.

Телеканал приводит заявление главы офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

По словам ат-Тамими, число отравившихся возросло до 111 тысяч человек. Представитель организации связал резкий рост этого показателя с началом учебного года в стране: среди отравившихся много школьников. Он также призвал власти Ирака активнее решать эту проблему.

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«Прошли месяцы с начала кризиса, и вода по-прежнему загрязнена», — отметил ат-Тамими.

В середине сентября сообщалось, что в Ираке питьевой водой отравились 27 тысяч человек.