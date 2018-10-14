В центре Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

При реконструкции здания в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов, пятеро рабочих упали, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По его словам, в результате инцидента четыре человека получили повреждения. Степень тяжести их состояния источник не уточнил.

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«В Газетном переулке во время реконструкции здания упали настилы строительных лесов. Из пяти упавших человек четверо пострадали, их осматривают врачи», — рассказал представитель экстренных служб.

По имеющимся данным, причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве при обрушении строительных лесов пострадали восемь человек.