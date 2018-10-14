В Киеве полицейские и радикалы подрались у памятника генералу СССР

В Киеве в Мариинском парке произошла драка между полицией и радикалами, которые пытались снести памятник советскому генералу и военачальнику Николаю Ватутину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, к памятнику пришли «несколько десятков» украинских националистов с лестницей и молотками с намерением снести монумент. Отмечается, что их встретили «несколько сотен» полицейских. Между двумя группами произошла потасовка, однако подчеркивается, что в ее результате никто не пострадал. Также нет информации о задержанных.

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Позднее радикалы забросали скульптуру яйцами.

Ранее сообщалось, что в центре Киева установили гигантскую синюю руку вместо памятника Ленину.