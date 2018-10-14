Трамп пригласил невесту пропавшего саудовского журналиста в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что о встрече с невестой Хашукджи Трамп рассказал на встрече с освобожденным пастором Эндрю Брансоном.

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Трамп добавил, что тот факт, что Хашукджи был репортером, сделал это преступление «действительно ужасным и отвратительным».

Ранее сообщалось, что момент допроса, пыток и убийства пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его «умные» часы.