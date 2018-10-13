Две собаки насмерть загрызли заводчицу в Подмосковье

В Подмосковье в поселке Быково заводчицу насмерть загрызли две собаки . Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

«13 октября 2018 года на территории частного домовладения в п. Быково Раменского района обнаружено тело хозяйки - заводчика собак породы «бордосский дог» с укушенными ранами тела», — говорится в сообщении.

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Причина, по которой собаки напали на свою хозяйку не известна.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.