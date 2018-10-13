У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7

В 262 км к северо-западу от российских Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом свидетельствуют данные на сайте Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что на данный момент информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

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По информации USGS, сейсмическое событие произошло в 22.11 по местному времени (14.11 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 470,1 км в Тихом океане.

Согласно данным американской Системы предупреждения о цунами, угроза в настоящие время отсутствует, оповещения не требуется.

Два дня назад сообщалось, что у берегов Курильских островов было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7.