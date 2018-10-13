Итальянские студенты сожгли чучела вице-премьеров в ходе протестов

Студенты в десятках итальянских городов устроили акцию протеста против планов правительства по финансированию образования. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, акция прошла приблизительно в 50 городах страны. Около 3 тыс. человек собрались у здания министерства образования в Риме, однако ведомство отказалось вступать в переговоры с протестующими.

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Кроме того, в Турине группа демонстрантов сожгла чучела вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо. Сальвини назвал акцию «отвратительной».

Студенты вышли на улицы, протестуя против недостатка финансирования школ и образования в целом.