Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 16 человек

Жертвами урагана «Майкл» в США стали уже 16 человек, эта цифра может увеличиться. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные властей.

Ураган наиболее сильно ударил по северо-западной части американского штата Флорида и по штату Виргиния. Он привел к разрушению множества домов и оставил без электричества 1,5 млн человек.

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В настоящий момент на месте работают спасатели. Газета отмечает, что многие населенные пункты штата не сообщали о погибших, и хотя спасатели надеются обнаружить выживших, велика вероятность увеличения числа жертв.

Ранее сообщалось об 11 погибших в результате прохождения урагана.