Генпрокуратура оспорила приговор обвиненному в педофилии священнику Грозовскому

Генпрокуратура оспорила приговор, вынесенный священнику Глебу Грозовскому, которого приговорили к 14 годам тюремного заключения за педофилию и отстранили от служения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, кассационное представление подал заместитель генпрокурора Леонид Киржинек.

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Уточняется, что прошлую кассационную жалобу суд решил не выносить на рассмотрение президиума.

Ранее Михаил Уткин, адвокат осужденного за надругательство над тремя девочками в православных лагерях отстраненного от служения священника Глеба Грозовского, сообщил о том, что его клиента этапировали в колонию в Мурманской области.