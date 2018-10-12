США отозвали сотрудников ФБР из Азии из-за жалоб на их разгульное поведение

В Соединенных Штатах приняли решение отозвать сотрудников Федерального бюро расследований из некоторых азиатских стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, в настоящее время главный инспектор минюста рассматривает обвинения против сотрудников ведомства. Уточняется, что обвинения связаны с участием сотрудников ФБР в вечеринках, а также с их связями с проститутками.

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«Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью», — заявили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может показать 100 фотографий, на которых спецпрокурор по делу о «вмешательстве России» Роберт Мюллер и бывший глава ФБР Джеймс Коми «целуются и обнимаются».