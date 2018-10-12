СМИ: отец Бутиной неделю не может дозвониться до дочери

Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал «Известиям», что он не может связаться со своей дочерью на протяжении недели.

«На этой неделе мы с дочерью ни разу не смогли поговорить», — сказал Бутин.

По его словам, связь всегда «обрывается». Также он выразил надежду, что это не «какое-то дополнительное препятствие» со стороны тюремной администрации США.

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Бутин добавил, что ранее ему удавалось регулярно связываться с дочерью и отметил, что у него нет информации о состоянии ее здоровья.

Ранее МИД России потребовал от США прекратить издевательства над Бутиной.