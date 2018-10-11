В РПЦ назвали катастрофическим решение о предоставлении автокефалии УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал катастрофическим решение Синода о предоставлении автокефалии церкви на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, подобная мера является «легализацией раскола».

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Волков также добавил, что Константинопольский патриархат не услышал многочисленные голоса мирового православия, которые выступали против такого решения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал, что все желающие смогут остаться в лоне РПЦ после создания автокефальной церкви.