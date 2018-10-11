В Литве демонтировали памятник советскому воину
В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, установленный около деревни Мирославас, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что решение демонтировать монумент было принято руководством самоуправления Алитусского района.
«Таково было желание большинства людей», — заявил мэр района Альгирдас Врубляускас.
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По его словам, памятник будет установлен в парк советских скульптур Грутас.
Скульптура была установлена в 1985 году на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны.
Ранее вандалы осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура на юго-западе Польши.