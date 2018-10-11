СМИ: в Москве обнаружили мертвым полковника СВР

В столичной квартире нашли тело полковника Службы внешней разведки. Об этом сообщает ФАН.

По словам источника, его нашли в собственной квартире, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.

Согласно имеющейся информации, 8 октября полковника сбила машина, но от госпитализации он отказался. На следующей день в правоохранительные органы обратилась сестра мужчины, так как он перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили тело мужчины в квартире.

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В настоящее время ведется расследование.

Ранее российская певица Марина Хлебникова обнаружила своего первого мужа мертвым в квартире.