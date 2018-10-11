Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала предупреждение о вспышке гепатита А в штатах Кентукки и Западная Виргиния.

Роспотребнадзор выпустил предупреждение, основываясь на данных центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) от 1 октября 2018 года.

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«В штатах Кентукки и Западная Виргиния среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики, с начала августа текущего года регистрируется рост заболеваемости вирусным гепатитом А», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что каждую неделю управления здравоохранения данных штатов регистрируют около 50 новых случаев заболеваний. По состоянию на 28 сентября в Кентукки было выявлено 1851 случаев инфекции, а в Западной Виргинии — 1395.

«Мероприятия по минимизации вспышки гепатита А проводятся местными управлениями здравоохранения в тесном контакте с CDC», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве порекомендовали учитывать эту информацию пр планировании поездок в эти штаты.

Ранее в Лос-Анджелесе зафиксировали вспышку сыпного тифа.