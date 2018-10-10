Росавиация призвала аэропорты провести тренировки по эвакуации самолетов

Росавиация призвала российские аэропорты до 10 ноября провести внеплановые тренировки по эвакуации воздушных судов, передает РИА «Новости».

Такое решение было принято после инцидента с самолетом в Якутске.

«После авиационного происшествия работы по эвакуации самолета с ВПП продолжались более 12 часов, что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве призвали проанализировать состояние рабочей площади аэродрома.

Ранее Росавиация сообщила, что самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя.