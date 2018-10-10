Выкатившийся с ВПП в Якутске самолет летал с неисправностями

Росавиация сообщила, что самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя, говорится на официальном сайте ведомства.

По данным пресс-службы, самолет выполнял рейсы с деактивированным реверсивным устройством двигателя № 2, хотя по регламенту этот показатель должен быть не ниже 0,4.

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В ведомстве также указали на ряд нарушений со стороны аэропорта и авиакомпании. Так, на взлетно-посадочной полосе был обнаружен лед, что может свидетельствовать о ненадлежащем эксплуатационном состоянии летного поля.

Росавиация зафиксировала нарушения и со стороны авиаперевозчика, в том числе превышение допустимой длительности смен летчиков, несвоевременное выполнение техобслуживания и замены деталей судна, фальсификация производственно-технической документации.

Ранее в сети появилось видео эвакуации пассажиров из самолета в Якутске.