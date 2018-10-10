Женщину высадили из самолета за попытку пронести на борт белку-компаньона

В США женщину высадили из самолета после того, как она попыталась пронести на борт белку, сообщает The Guardian.

Женщина пояснила, что белка нужна ей в качестве эмоциональной поддержки, так как она боится летать. Когда пассажирка отказалась покинуть самолет, члены экипажа вызвали полицию.

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Чтобы вывести женщину и белку из самолета, полиции пришлось попросить всех остальных пассажиров покинуть борт.

Ранее сообщалось, что пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в канадский Торонто.