СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, следили за бывшим офицером в Чехии. Об этом сообщает «Чешское радио» со ссылкой на источник в разведслужбах.

По данным радиостанции, россияне побывали в Чехии в октябре 2014 года. В частности, Петров останавливался в одном из отелей города Острава с 13 по 16 октября 2014 года, после чего отправился в Прагу. По данным источника, Боширов побывал в чешской столице 11 октября.

Реклама

Скрипаль же прибыл в Чехию во второй половине октября того года, чтобы встретиться с чешской разведкой, сообщает радиостанция. Утверждается, что именно офицеры чешской разведки помогли экс-полковнику ГРУ раскрыть слежку.

Кроме того, «Чешское радио» допускает, что Петров и Боширов могли быть высланы из страны. Точной информации на этот счет нет, но в 2014 году власти Чехии выдворили из страны по «соображениям безопасности» троих россиян.

Еще в мае СМИ писали, что Сергей Скрипаль сотрудничал с чешскими спецслужбами. Тогда сообщалось, что он посетил Прагу в 2012 году.

Александр Петров и Руслан Боширов — россияне, которых власти Британии называют «отравителями Скрипалей». СМИ и исследовательские группы рассказывают, что оба мужчины — сотрудники «ГРУ». По их данным, Петрова зовут Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала утверждения о службе Александра Петрова и Руслана Боширова в ГРУ «дезинформацией».