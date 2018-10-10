СМИ: в ФРГ задержали подозреваемого в убийстве журналистки Мариновой
В Германии задержали подозреваемого по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на источники.
По данным телеканала, ДНК задержанного на 100% совпадает с образцами найденными на месте преступления.
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Как отмечается, правоохранительные органы пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее сообщалось, что задержанного по делу об убийстве журналистки Мариновой отпустят на свободу.