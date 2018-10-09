В Германии предложили отменить визы для российской молодежи

Уполномоченный немецкого правительства по сотрудничеству с Россией Дирк Визе предложил позволить российской молодежи приезжать в страны Евросоюза без виз. Об этом он сказал в интервью Saarbrucker Zeitung.

По словам Визе, такая мера сделает школьные и студенческие обмены между странами проще, а также поспособствует преодолению предрассудков о ФРГ и Европе. Он считает, что молодому населению России нужно подать сигнал.

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«Поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам моложе 25 лет возможность въезжать в Европу без виз», — заявил Визе.

Ранее сообщалось, что замглавы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что Москва не исключает возможности возобновления безвизового режима с Грузией.