Папа Римский упал около «Святой Марфы»

Глава службы печати Святого престола Грег Берк дал комментарий в связи с падением главы Римско-католической церкви папы Франциска в Ватикане. Об этом сообщает Giornalettismo.

По словам Берка, папа Римский упал, когда возвращался в гостиницу «Святая Марфа».

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«…Папа споткнулся и упал, но сам поднялся, так что все хорошо», — сказал Берк.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров упал на форуме «Россия — страна возможностей» и пошутил об этом.