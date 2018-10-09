В ходе доклада в парламенте Великобритании выяснилось, что «отравители Скрипалей» Петров-Мишкин и Боширов-Чепига принимали участия в событиях на Востоке Украины.

Журналист Kyiv Post спросил, какое отношение Петров-Мишкин и Боширов-Чепига могли иметь к событиям в Восточной Украине. По словам докладчика, оперативники ГРУ были «непосредственно вовлечены» в захват правительственных учреждений и распространение фейковой информации о «местных оборонных подразделениях».

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания в британском парламенте.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров, которого, могут звать Александр Мишкин, работал сельским диджеем в после Лойга в Архангельской области.