Должников по алиментам отправят в армию

Правительство России приняло решение отменить отсрочку от призыва на военную службу для тех, у кого есть долги по алиментам, передает «Интерфакс».

Предложение было подготовлено первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

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Законопроектом предлагается «для обеспечения гарантий государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу».

В правительстве поддержали инициативу Красова при условии ее доработки Госдумой в первом чтении.